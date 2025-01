Esplosione devastante a Al-Bayda: 12 morti e oltre 100 feriti in un impianto di rifornimento gas | VIDEO

MeteoWeb

Dodici persone sono rimaste uccise e oltre 100 ferite in un’esplosione in un impianto di rifornimento di gas naturale nella provincia yemenita di Al-Bayda, controllata dai ribelli. “Dodici persone di Al-Bayda sono morte e ci sono più di 100 feriti” in un’esplosione avvenuta ieri presso l’impianto di stoccaggio di una stazione di rifornimento nell’area di Al-Zaher, ha affermato il responsabile delle comunicazioni della provincia, Aref al-Ghamri. Un altro funzionario locale ha affermato che “la stazione di rifornimento di gas è esplosa mentre erano presenti dei clienti”, aggiungendo che la posizione dell’impianto vicino a un mercato ha contribuito al gran numero di vittime.

In video diffusi sui social media mostrano le fiamme che avvolgono decine di auto nelle vicinanze della stazione. La causa dell’esplosione, avvenuta in un’area considerata una linea del fronte tra i ribelli Huthi sostenuti dall’Iran e le forze governative, non è ancora nota.

Al-Bayda, esplosione devastante in un impianto di rifornimento gas

