Esplosione palazzina Catania, il primo bilancio: in corso l’evacuazione | FOTO

MeteoWeb

I nuclei speciali Nbcr dei Vigili del fuoco e due squadre dell’azienda del gas catanese si trovavano già in via Galerno, a Catania, dove un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani, per trovare l’orgine di una fuga di gas. Nella zona sono arrivate anche ambulanze e forze dell’ordine. Tutta la zona di accesso è stata transennata e sono state allontanate le persone che abitano nell’area. Sul posto ambulanze, carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco, le squadre di ricerca e soccorso Usar e le unità cinofile per la ricerca di persone rimaste sotto le macerie.

Il primo bilancio

Due vigili del fuoco sono rimasti feriti dall’onda d’urto per l’esplosione della palazzina. Soccorsi, ma non in gravi condizioni, anche due tecnici del gas che erano impegnati sul posto. Al momento il ferito più grave è un uomo ricoverato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa. Ferita anche una donna di 51 anni: anche lei si trova al Cannizzaro e sarebbe stata investita dall’onda d’urto. Non ci sarebbero dispersi.

Anziani evacuati da struttura vicina

E’ in corso l’evacuazione di alcuni anziani ospitati in una struttura che si trova nella zona di via Gualandi, a Catania. L’unità di crisi attivata dalla Prefettura di Catania sta organizzando, con il Comune, la Protezione civile e le associazioni di volontariato, l’evacuazione di almeno 150 persone dalla zona del rione San Giovanni Galermo. Il numero è al momento provvisorio, e potrebbe aumentare. Sarà il Comune a scegliere il sito dove ospitare le persone, sembra che si dovrebbe attivare il Palasport di piazza Spedini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.