Etna e valanghe: un pericolo spesso sottovalutato

MeteoWeb

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, è spesso percepito come un luogo dove il rischio di valanghe è praticamente inesistente. Tuttavia, questa convinzione rappresenta un falso mito, poiché le condizioni per lo sviluppo di slavine e distacchi nevosi possono verificarsi anche qui. Sebbene non sia comune osservare grandi valanghe sull’Etna, l’orografia e le caratteristiche meteorologiche del vulcano rendono possibile il verificarsi di tali fenomeni in determinate circostanze.

Un esempio evidente è rappresentato dai piccoli distacchi di neve che possono avvenire nelle aree più esposte del vulcano. Fotografie recenti mostrano due piccole slavine all’interno del cratere Monte Conca, causate dal distacco di cornici nevose formatesi a seguito di venti intensi. L’accumulo di neve su un substrato duro o ghiacciato, combinato con una pendenza superiore ai 27°, ha creato le condizioni per questi distacchi spontanei. Sebbene in questo caso si tratti di fenomeni di dimensioni limitate, dimostrano che il rischio esiste e non deve essere sottovalutato.

Le aree dell’Etna dove questi fenomeni possono assumere dimensioni più significative includono le ripide pareti della Valle del Bove. Qui, in passato, si sono verificati grandi distacchi di neve che hanno causato danni anche alla vegetazione, devastando faggi e altri alberi. Altre zone a rischio includono i canaloni del versante nord-est e del versante ovest, dove le pendenze elevate possono favorire il verificarsi di slavine, specialmente in condizioni di vento forte e accumuli nevosi instabili.

Questi fenomeni rappresentano un potenziale pericolo per gli appassionati di freeride e sci alpinismo che scelgono il vulcano come meta. Non si tratta di creare allarmismo, ma piuttosto di sottolineare l’importanza di una corretta valutazione delle condizioni ambientali prima di intraprendere attività sportive in montagna. L’Etna, con la sua bellezza unica e la sua natura selvaggia, offre straordinarie opportunità per gli sport invernali, ma richiede anche un’attenzione particolare ai rischi associati.

La consapevolezza del terreno e delle condizioni meteo, unitamente all’uso di attrezzature adeguate e alla formazione in materia di sicurezza, sono elementi fondamentali per praticare queste attività in modo responsabile. Il nostro obiettivo deve essere quello di vivere l’Etna in tutta la sua magnificenza, portando a casa ricordi positivi e indimenticabili, senza mai sottovalutare i pericoli che la montagna può celare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.