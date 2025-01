European Space Conference, l’Ue svela le iniziative di accesso strategico allo spazio

MeteoWeb

Durante la European Space Conference, il Commissario europeo per la difesa e lo spazio, Andrius Kubilius, ha fatto una serie di annunci significativi volti a rafforzare la leadership dell’Europa nello spazio. Insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, insieme al Vicepresidente esecutivo Virkkunen e ai Commissari Kadis e Zaharieva, l’evento ha evidenziato le priorità strategiche dell’UE nel settore spaziale in rapida evoluzione. Il Commissario Kubilius ha sottolineato il ruolo critico dello spazio nella sicurezza e nel futuro economico dell’Europa, riconoscendo i significativi passi avanti compiuti finora dall’UE e riconoscendo la necessità di un’azione rapida, maggiori investimenti e preparazione in vista delle sfide future. I riferimenti a programmi e iniziative nell’ambito del Programma spaziale dell’UE, come Galileo, Copernicus e la futura costellazione IRIS², sono stati esempi chiave della capacità dell’UE di migliorare la vita dei cittadini, rafforzando al contempo il vantaggio tecnologico del continente.

“I principali programmi faro dell’Ue, tra cui Galileo, Copernicus, Ssa e Govsatcom, subiranno un’accelerazione nel prossimo futuro. Copernicus si espanderà con i satelliti Sentinel-1C e Sentinel-2C, insieme a una missione di monitoraggio della CO 2 (CO 2 M) per sostenere le politiche energetiche e climatiche dell’Ue. Galileo introdurrà servizi di navigazione avanzati come il Public Regulated Service (Prs) e l’Open Service Navigation Message Authentication (Osnma). Il futuro lancio della prima coppia di satelliti Galileo di seconda generazione segnerà una tappa importante per la costellazione di navigazione Galileo dell’Ue. Il sistema di connettività IRIS² sta progredendo rapidamente e l’Eu Space Surveillance and Tracking (Eusst) supporta ora più di 500 satelliti, espandendo i servizi a più di 200 organizzazioni“, afferma la Commissione con una nota.

L’Ue – si legge – sta inoltre rafforzando i propri sforzi in materia di sicurezza e difesa spaziale, basandosi sulla strategia che riconosce lo spazio come dominio strategico, con particolare attenzione alla consapevolezza e alla risposta alle minacce, all’aumento della resilienza delle infrastrutture spaziali, all’utilizzo delle capacità spaziali per la sicurezza a terra e ai partenariati con la NATO, gli Stati Uniti e altri Paesi. “Questi sforzi sottolineano la determinazione dell’Europa a rimanere all’avanguardia della tecnologia spaziale, a garantire la propria leadership nell’arena spaziale globale e ad assicurare che lo spazio rimanga sicuro”, aggiunge la Commissione.

Autonomia nello spazio

Garantire l’autonomia strategica dell’UE nello spazio è una priorità centrale e il Commissario Kubilius ha sottolineato la necessità di una maggiore concorrenza, diversificazione e promozione delle preferenze europee nel settore. La Commissione europea ha già avviato una proficua collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a questo proposito e il Commissario Kubilius ha ribadito l’impegno ad approfondire questa partnership andando avanti. Un aspetto chiave di questo sforzo sarà il continuo sviluppo di una politica europea a lungo termine sui lanciatori, assicurando all’Europa un accesso affidabile e autonomo allo spazio. Il Commissario Kubilius ha anche annunciato che l’UE rafforzerà la sua collaborazione con Arianespace, in particolare attraverso Ariane 6, una pietra angolare delle capacità di lancio dell’Europa, assicurando il dispiegamento di successo delle risorse dell’UE negli anni a venire.

La firma di un contratto di lancio tra la Commissione europea e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) e Arianespace conferma l’intenzione di inviare in orbita la prima coppia di satelliti Galileo di seconda generazione (L17) a bordo di un razzo Ariane 6. Questo lancio, parte della continua espansione della costellazione di navigazione Galileo, migliorerà la precisione e l’affidabilità per gli utenti globali. L’ESA fungerà da Autorità tecnica di lancio, con il contratto che formalizzerà il ruolo di Arianespace nell’implementazione dei nuovi satelliti, rafforzando ulteriormente l’autonomia spaziale dell’Europa. Questa pietra miliare precede altri tre lanci (L14, L15 e L16) che completeranno la costellazione Galileo di prima generazione.

Coinvolgimento con nuovi fornitori di lanciatori

Durante la conferenza, la Commissione europea ha organizzato una sessione di presentazione B2B per supportare ulteriormente l’ecosistema europeo di accesso allo spazio. L’evento ha riunito i fornitori di servizi di lancio dell’UE e potenziali clienti, favorendo le connessioni e promuovendo la futura collaborazione all’interno del settore.

I rappresentanti di Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg, HyImpulse, PLD Space, Maiaspace e Latitude hanno presentato le loro soluzioni di lancio, molte delle quali sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero diventare operative nel prossimo futuro. Questi innovativi servizi di lancio europei mirano a fornire opzioni competitive e affidabili per clienti istituzionali e commerciali. La Commissione europea invita sia gli attori istituzionali che quelli commerciali a dare priorità ai servizi di lancio europei, sottolineando la necessità di costruire un ecosistema spaziale resiliente e sostenibile.

In questo quadro, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per conto della Commissione europea, ha compiuto un passo coraggioso per accelerare l’innovazione nelle tecnologie spaziali con la firma di una serie di contratti per servizi di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV). Questi accordi, formalizzati alla 17esima European Space Conference, segnano una pietra miliare significativa nel garantire un accesso rapido e affidabile allo spazio per le tecnologie europee all’avanguardia.

Il duplice sforzo di firmare contratti IOD/IOV e organizzare l’evento di presentazione B2B dimostra l’approccio globale della Commissione europea per far progredire le capacità spaziali del continente. Investendo sia in tecnologie satellitari innovative che in servizi di lancio, la Commissione sta aprendo la strada a un settore spaziale europeo più competitivo, indipendente e innovativo.

Queste iniziative fanno parte di una strategia più ampia per posizionare l’Europa come leader nella corsa allo spazio globale, promuovendo crescita, innovazione e collaborazione nell’intero ecosistema spaziale. Con questi passi coraggiosi, la Commissione europea sta assicurando che l’industria spaziale europea rimanga all’avanguardia nel progresso tecnologico e nella competitività globale.

L’Europa dello spazio chiede un “significativo aumento” di fondi

Appello del direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher per un aumento “significativo” dei finanziamenti a sostegno delle strategie europee nello spazio. “Per raggiungere il nostro potenziale, abbiamo bisogno di un significativo aumento dei finanziamenti sia a livello ESA che Ue”, ha detto intervenendo alla European Space Conference. “La quota dell’Europa nei finanziamenti pubblici globali per lo spazio” di circa 12 miliardi di euro “è pari all’11% del totale globale e in calo. Gli Stati Uniti investono oltre 65 miliardi di euro e rappresentano il 64% del totale“. Si tratta però, ha sottolineato Aschbacher, “non solo un investimento nello spazio: è un investimento in sicurezza, prosperità e autonomia. È un investimento nel futuro”.

“Fortunatamente, la strada che abbiamo davanti offre opportunità, ma dobbiamo agire. Il 2025 è l’anno del Consiglio ministeriale dell’ESA, il primo passo sulla strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Ue e il nostro prossimo Consiglio ministeriale nel 2028″.

“Il futuro dell’Europa è in gioco – ha avvertito il direttore dell’ESA -. Senza significativi aumenti dei finanziamenti alla Ministeriale dell’ESA di novembre, rischiamo di perdere competenze, aziende, talenti, autonomia ed energia innovativa. Si perderanno posti di lavoro e si perderanno opportunità economiche. Lo spazio è troppo importante perché i nostri cittadini e i nostri paesi possano permetterlo”. Accanto ai finanziamenti pubblici servirà attrarre finanziamenti dal settore privato. “Abbiamo fatto qualche progresso attraverso l’ESA Investors Network, a cui hanno aderito finora 61 partner finanziatori” fornendo quasi mezzo miliardo di capitale privato allo spazio nel 2023. “Dobbiamo moltiplicare questo investimento privato almeno per un fattore 10“. Serve l’aiuto della Commissione europea, ha avvertito, della Bei e di altri istituti di finanziamento.

“Lo spazio è un mercato in rapida crescita, crescerà di circa il 12-13% all’anno nel prossimo decennio. È un settore industriale molto attraente, come alcuni settori dell’energia o altri. Quindi, da questo punto di vista, bisogna essere presenti, se si vuole far crescere davvero l’attività e l’economia generale. In secondo luogo, lo Spazio è strategico. Abbiamo bisogno dello Spazio per la sicurezza, per l’accesso alle informazioni, per la comunicazione. Quindi è strategico per un Paese o per un continente come l’Europa“, ha detto Aschbacher a LaPresse, a margine della European Space Conference a Bruxelles. “Se poi confrontiamo gli investimenti che facciamo in Europa con quelli in America, dobbiamo assolutamente investire di più per recuperare il ritardo, per assicurarci che stiamo davvero beneficiando del settore spazio e traendone il meglio, perché c’è molto da guadagnare per i Paesi e per le persone. Abbiamo bisogno di più risorse”, ha aggiunto.

“È assolutamente importante avere un accesso autonomo allo spazio e un uso autonomo dello spazio. E lo abbiamo. Abbiamo Ariane 6, Vegas C, Copernicus, Galileo. Disponiamo di molte risorse europee. A volte bisogna stare molto attenti a non desiderare di copiare semplicemente quello che sta facendo qualcun altro, perché potrebbe essere positivo per un altro paese, ma non necessariamente positivo per i Paesi europei. Per l’Europa ci stiamo concentrando sull’uso dello spazio per i nostri cittadini, per il cambiamento climatico, per l’agricoltura, per la silvicoltura, per il trasporto marittimo, per l’urbanistica”, sottolinea Aschbacher, “ci sono molte applicazioni in cui abbiamo la nostra infrastruttura spaziale. La usiamo molto bene ed è qui che costruiamo le nostre risorse molto forti. Quindi a volte dobbiamo sottolineare che l’Europa è a buon livello”.

