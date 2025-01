Famosa attrice rivela una diagnosi di demenza senile e si ritira dalle scene | FOTO

MeteoWeb

L’attrice britannica Pauline Quirke, 65 anni, famosa per aver recitato nella sitcom televisiva “Birds of a Feather” (1989-2020), si è ritirata dalla recitazione in seguito a una diagnosi di demenza senile. Lo ha annunciato con un comunicato il marito, il produttore televisivo Steve Sheen. “È con grande dolore che annuncio la decisione di mia moglie Pauline di ritirarsi da tutti gli impegni professionali e commerciali a causa della sua diagnosi di demenza nel 2021 – ha dichiarato Steve Sheen – Pauline è stata una fonte di ispirazione grazie al suo lavoro nell’industria cinematografica e televisiva, alle sue iniziative di beneficenza e come fondatrice della Pauline Quirke Academy of Performing Arts, che ha avuto un grande successo”. Sheen ha elogiato “il talento, la dedizione e la visione” della moglie.

Chi è Pauline Quirke

Pauline Quirke è diventata popolare per il suo ruolo di Sharon Theodopolopodous nella lunga sitcom “Birds of a Feather”, per il quale ha vinto un British Comedy Award nel 1990. La serie seguiva le vite delle sorelle Tracey e Sharon, interpretate da Linda Robson e Quirke, che devono cavarsela da sole dopo che i loro mariti vengono arrestati per rapina a mano armata.

Quirke e Robson si sono conosciute da bambine alla scuola di teatro a nord di Londra. Nel 1997 Quirke ha ricevuto una nomination ai Bafta per il ruolo dell’assassina condannata Olive Martin nel dramma della Bbc “The Sculptress”, basato sul romanzo thriller psicologico di Minette Walters. Ha recitato anche nelle serie “Valle di luna” (2010-2012) e “Broadchurch” (2013-2015).

