Le feci degli animali marini diffondono microplastiche negli oceani: lo studio

Le feci degli animali marini sono diventate un pericoloso veicolo di microplastiche negli oceani. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dalla Tel Aviv University e pubblicato su Chemosphere. I ricercatori hanno scoperto che non solo gli animali marini stanno assorbendo sempre di più microplastiche, ma che queste vengono poi in parte espulse attraverso le feci, il che le rende non identificabili come plastica per l’ambiente marino, ma invece come altra materia organica adatta al consumo. Noa Shenkar, coautrice dello studio, spiega: “circa un decennio fa, quando la consapevolezza del problema dell’inquinamento da plastica nell’ambiente marino ha iniziato a crescere, molti ricercatori si sono concentrati sull’identificazione della posizione e della scala delle particelle di microplastica. Di recente, l’attenzione della ricerca si è spostata sugli effetti e sui danni causati dalle microplastiche. Tuttavia, molti esperimenti in questo campo vengono condotti utilizzando plastica pulita acquistata, mentre in mare le particelle di plastica sono esposte a un’ampia gamma di influenze e inquinanti. Abbiamo mirato a esaminare se e come la plastica cambia dopo essere passata attraverso il sistema digerente di un organismo marino e come questo processo influisce sulla presenza di plastica e sulla sua disponibilità per altri organismi”.

I ricercatori hanno creato un sistema sperimentale in laboratorio che simula l’acqua di mare contenente ascidie, animali marini che si nutrono filtrando in modo efficiente e indiscriminato minuscole particelle dall’acqua. Hanno esposto le ascidie a due tipi di particelle di plastica: polistirene convenzionale (PS), ampiamente utilizzato, e acido polilattico (PLA), commercializzato come bioplastica biodegradabile ed ecologica. Hanno quindi esaminato l’impatto del processo di filtrazione delle ascidie sulla concentrazione e distribuzione delle particelle di plastica nell’acqua a quattro intervalli: al momento dell’esposizione, dopo due ore (quando le ascidie avevano filtrato tutta l’acqua disponibile e ingerito le particelle di microplastica), dopo 24 ore e dopo 48 ore (dopo la digestione e l’escrezione delle feci nell’acqua).

I risultati hanno mostrato che circa il 90% delle particelle di polistirene è stato rimosso dall’acqua dopo due ore di filtrazione, ma tutte le particelle sono tornate nell’acqua dopo 48 ore, dopo il passaggio attraverso il sistema digerente. Al contrario, la concentrazione di particelle di PLA nell’acqua è diminuita significativamente ed è rimasta bassa per 48 ore, le particelle di PLA più grandi probabilmente si sono scomposte durante la digestione e sono tornate nell’acqua come particelle più piccole e non rilevabili di dimensioni nanometriche.

Nella seconda fase dello studio, i ricercatori hanno esaminato cosa era successo alle particelle di microplastica che erano state filtrate, digerite ed espulse nuovamente. Per farlo, hanno isolato le particelle di microplastica dalle feci degli ascidi e le hanno analizzate utilizzando la spettroscopia Raman, un dispositivo avanzato che identifica la composizione chimica dei materiali diffondendo un raggio laser.

“Abbiamo scoperto – spiegano gli autori – che il sensibile dispositivo di spettroscopia non riusciva a identificare il materiale come plastica e invece identificava la particella come un altro tipo di materiale organico. Le nostre scoperte hanno rivelato che le particelle di microplastica vengono espulse dall’apparato digerente dell’ascidia ricoperte da uno strato fecale, ed è probabile che anche l’ambiente marino identifichi queste particelle come questo materiale organico. Poiché molti animali marini si nutrono di feci, potrebbero benissimo ingerire plastica che ha cambiato le sue proprietà, identificandola come cibo. In questo modo, sono anche esposti alle microplastiche e le diffondono ulteriormente all’interno della rete alimentare marina. Il rivestimento fecale può fungere da substrato per la colonizzazione batterica e aumentare l’adesione e l’accumulo di inquinanti come metalli pesanti e sostanze organiche residue (come gli antibiotici) sulle particelle di plastica”.

“Abbiamo inoltre scoperto che la plastica modifica importanti proprietà fisiche delle feci. Le feci normali affondano molto lentamente nella colonna d’acqua, fungendo da cibo per molti organismi lungo il percorso. Al contrario, le feci contenenti particelle di microplastica affondano rapidamente sul fondale marino. Ciò rimuove un’importante fonte di nutrienti dalla colonna d’acqua. Inoltre, la velocità di affondamento più rapida ha ridotto la dispersione sulle feci, causando l’accumulo di feci e particelle di plastica vicino a dove si sono stabiliti gli animali. Questo accumulo può aumentare i livelli di carbonio e azoto sul fondale marino e innescare la proliferazione di alghe, rappresentando un altro impatto critico delle microplastiche sull’equilibrio della rete alimentare marina“, concludono gli autori.

