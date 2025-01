Al via a luglio la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan: un nuovo corridoio strategico della Belt and Road Initiative

MeteoWeb

Con una lunghezza di oltre 400 chilometri, la costruzione del progetto ferroviario Cina-Kirghizistan-Uzbekistan (CKU) inizierà a Luglio. Fa parte di uno dei numerosi progetti ferroviari nell’ambito della Belt and Road Initiative cinese. La costruzione della ferrovia è stata bloccata per più di 20 anni a causa di problemi finanziari e tecnici e dei tentativi di Russia e Kazakistan di dissuadere Pechino dal finanziare il progetto, hanno detto alcuni osservatori regionali a VOA News. Tuttavia, gli analisti affermano che i cambi di regime in Uzbekistan e Kirghizistan dal 2016 e la guerra in Ucraina della Russia hanno spianato la strada ai tre paesi per concordare l’avvio della costruzione.

Altri esperti affermano a VOA News che la guerra in Ucraina ha spinto la Cina e i paesi dell’Asia centrale a cercare nuove vie di transito verso l’Europa. Il commercio dell’Asia centrale passa principalmente attraverso la Russia e la maggior parte del commercio della Cina con l’Europa nell’ambito della sua Belt and Road Initiative passa anche attraverso la Russia, ha detto Edward Lemon, specialista delle relazioni Cina-Asia centrale presso la Texas A&M University: “tutti e tre i paesi stanno cercando alternative, tra cui un maggiore commercio tra loro e altre rotte attraverso l’Iran e il Corridoio di Mezzo attraverso il Mar Caspio. La ferrovia fa parte di quei percorsi”.

