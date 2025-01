Fiumicino, chiusa una strada per rischio caduta di pali

MeteoWeb

Dopo un intervento disposto dai Vigili del Fuoco, Via di Tragliata , una delle arterie principali nel nord del Comune di Fiumicino, è stata chiusa temporaneamente nel tratto compreso tra Via Sollini e Via Tulli a causa di un rischio di caduta di più pali telefonici. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. “L’area interessata presenta condizioni di pericolo che richiedono l’immediata sospensione del traffico per garantire la sicurezza dei cittadini e dei veicoli”. La viabilità alternativa è stata predisposta su Via Mantovani. “Speriamo in un intervento immediato da parte dell’azienda Telecom – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – vista l’urgenza della situazione e la necessità di una rapida risoluzione per ripristinare la sicurezza della zona e la normale circolazione”.

