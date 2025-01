Fiumicino, inaugurato il più grande impianto solare per autoconsumo in un aeroporto europeo | VIDEO

MeteoWeb

Aeroporti di Roma (ADR), il gestore dell’aeroporto di Roma Fiumicino, oggi ha inaugurato un impianto solare costruito dal gruppo energetico Enel e dal fornitore di servizi di rete Circet, progettato per ridurre le emissioni di CO₂ di oltre 11.000 tonnellate all’anno. La nuova infrastruttura, presentata dall’aeroporto come il primo passo di un più ampio sforzo per promuovere l’energia rinnovabile, si estende per quasi 2,5 chilometri lungo il lato orientale di Fiumicino. ADR ha affermato che l’impianto solare è il più grande impianto fotovoltaico autoconsumo in un aeroporto europeo e uno dei più grandi impianti al mondo all’interno del perimetro di un aeroporto.

🆕 A tagliare il nastro della 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗙𝗮𝗿𝗺, il nostro CEO Marco #Troncone e il Presidente Vincenzo #Nunziata, insieme al Ministro del @MASE_IT Gilberto #PichettoFratin, Francesca #Gostinelli Head of Enel X Global Retail, il Sindaco di #Fiumicino @MarioBaccini, Claudio… pic.twitter.com/bgo0LeVj4w — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) January 20, 2025

⏳ Stiamo per inaugurare la nostra 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗙𝗮𝗿𝗺, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo: ci avviciniamo al traguardo del #NetZeroCarbon entro il 2030 @EnelGroup @CircetTelecoms | #energy #renewables #greenenergyfuture #greenenergy… pic.twitter.com/pE3083Iwab — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) January 20, 2025

