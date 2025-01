Focolaio di aviaria in un allevamento a Sintra: attivate le misure di controllo

MeteoWeb

Un focolaio di influenza aviaria è stato rilevato pochi giorni fa in un allevamento di galline ovaiole a Sintra, non lontano da Lisbona. La notizia è stata diffusa ieri ed è di poco fa l’annuncio che le regioni semiautonome cinesi di Hong Kong e Macao, importatrici di questo tipo di prodotti dal Portogallo, hanno già proibito l’ingresso sui mercati nazionali di uova e carne di pollo proveniente dalla regione di Lisbona. Le autorità portoghesi, nel frattempo, hanno subito attivato le misure di controllo ed eradicazione della malattia, che comprendono ispezioni, pulizia del sito e l’abbattimento degli animali infetti.

Il ministero della Salute ha inoltre ribadito, in una nota, che i casi di trasmissione sugli umani sono assai rari, il contagio non avviene attraverso il consumo di carne e che in Portogallo “finora non sono state individuate persone con sintomi o segni di infezione umana” dal virus H5N1.

