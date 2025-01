Forte terremoto scuote il Giappone, allarme tsunami | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 6.8 è stato registrato oggi (13:19 ora italiana) in Giappone, vicino l’isola di Kyushu: è quanto riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’evento è stato localizzato a 11 km Est-Sud/Est dalla località di Miyazaki, ad una profondità di 48,9 km. Un’allerta tsunami è stata emessa per le isole di Kyushu, Shikoku, Amami e per varie regioni dell’isola di Honshu. Al momento nessuna anomalia è stata confermata nell’impianto nucleare della prefettura di Ehime. I voli nell’aeroporto di Miyazaki sono stati temporaneamente sospesi.

