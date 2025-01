Forum IPAgro 2025: strategie per crescere nel “caos tra clima, mercati e tecnologie”

MeteoWeb

Il 24 e 25 gennaio, il Palace Hotel di Milano Marittima torna ad ospitare il Forum IPAgro – Impresa Persona Agroalimentare. Si tratta della XXII edizione, per l’evento annuale dell’associazione che riunisce imprenditori, manager e professionisti che operano nella filiera agroalimentare, dalla produzione alla trasformazione, dai servizi alla commercializzazione: una rete di rapporti tra oltre mille realtà presenti in tutta Italia. Due giorni di incontri e scambi dall’emblematico titolo “Tutti impazziti: clima, mercati e tecnologie. Come crescere nel caos?”, con l’obiettivo di tracciare una rotta per aiutare gli imprenditori, i manager e le loro aziende a muoversi in un presente sempre più caotico.

“Viviamo una situazione di forte instabilità geopolitica e in una quotidianità segnata da guerre, crisi energetica e disastri climatici, in cui domina l’incertezza con messaggi discordanti e confusi che arrivano dal mercato, dalla società e dalla politica – commenta Gianmaria Bettoni, il neo presidente di Impresa Persona Agroalimentare, eletto all’unanimità nel 2024 al posto di Camillo Gardini, storica guida dell’associazione -. In questo contesto complesso, la nuova edizione del Forum IPAgro mira, da un lato, a dare una rappresentazione di questa realtà caotica, affrontando il tema dell’incertezza con grande realismo e, dall’altro, a tracciare linee guida per persone e imprese che vogliono ‘fare ordine’ nella loro ricerca di crescita e di business”.

Anche quest’anno, il programma del Forum sarà articolato in diverse Sessioni, ciascuna delle quali avrà come protagonisti esponenti di imprese, media, organi e istituzioni che porteranno la propria testimonianza. “Non dall’alto del loro ruolo – spiega Bettoni – ma, al contrario, mettendosi in discussione e confrontandosi con gli altri relatori e con chi ascolta, in un’ottica di miglioramento congiunto in linea con la mission con cui oltre vent’anni fa ha preso vita questo evento” In ogni sessione verrà trattato un aspetto legato all’incertezza che caratterizza il contesto attuale – tra mercati globali, Green Deal, intelligenza artificiale, difficoltà nel reperimento di manodopera, ricambio generazionale – con approfondimenti specifici dedicati alle modalità con le quali i relatori ospiti cercano di dare un ordine al caos.

La prima giornata al Palace Hotel prenderà vita alle 14:00, con i saluti dell’assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi. Seguirà la prima sessione ufficiale, “L’agroalimentare nel caos”, con le testimonianze di importanti imprenditori del settore tra i quali Stefano Galli (Global Business Partner NielsenIQ). In seguito, riflettori sul binomio, solo apparentemente antitetico, tra “Mercati globali e nicchie di mercato”, con le esperienze, tra gli altri, del direttore generale di Coop Italia Domenico Brisigotti. Si parlerà poi di “Come fare impresa con i social” e ci si interrogherà sulle politiche verdi europee nella sessione “Il Green Deal è vivo o è morto?”, anche grazie alla testimonianze dell’europarlamentare Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo PPE e membro della Commissione Envi. Chiuderà la prima giornata di lavori il dialogo con il giornalista e conduttore di Radio24 Sebastiano Barisoni, autorevole voce in tema economico finanziario.

Gli approfondimenti della seconda giornata, dopo un focus sullo spinoso tema dell’intelligenza artificiale, si concentreranno prima sulle “grandi dimissioni”, su quanto oggi sia più che mai importante fidelizzare i collaboratori, e poi sul modo di orientarsi nella scelta spesso controversa tra agricoltura convenzionale, conservativa, biologica, biodinamica e rigenerativa. Infine, dopo la sessione dedicata al passaggio generazionale, in cui, in un’ottica di sguardo al futuro, prenderà la parola il past president di IPAgro Camillo Gardini, si terrà l’intervento di chiusura lavori dal visionario titolo “Costruire sé stessi per costruire il mondo”.

