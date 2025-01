Frana sull’Appia: strada chiusa per 20 giorni nel Potentino

MeteoWeb

Sulla strada statale 7 Appia, nei pressi di Pescopagano (Potenza), “si è svolto questa mattina un sopralluogo tecnico dell’Anas finalizzato a valutare nel dettaglio lo smottamento occorso nella giornata di ieri, anche allo scopo di individuare i successivi interventi da eseguire per la riapertura al transito della tratta stradale”. Lo ha reso noto la stessa Anas, specificando che “nel dettaglio, si procederà alla rimozione del materiale instabile, per poi adottare ed eseguire l’intervento tecnico più idoneo a contenere i tempi di ripristino della circolazione – che con la successiva attivazione del senso unico alternato – sono stimati in circa 20 giorni. Durante la chiusura, come già comunicato – è scritto nel comunicato – la circolazione è deviata sulla strada provinciale 31, senza particolari aggravi sui tempi di percorrenza”.

