Frana in Valsesia: 500 persone bloccate tra residenti e villeggianti

MeteoWeb

Oltre 500 persone, tra cui numerosi villeggianti, sono rimaste bloccate nelle località di Rimasco, Rima e Carcoforo, in alta Val Sermenza, una valle laterale della Valsesia nel Vercellese, a causa di una grossa frana che ha interessato la zona questa mattina all’alba. La frana, composta da rocce e terriccio, si è staccata dal versante della strada che sale da Varallo Sesia verso la parte alta della valle e ha invaso la SP10 nel territorio di Rimasco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della provincia, che hanno attivato ditte specializzate per il monitoraggio del versante e la rimozione dei detriti. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la strada è stata chiusa al traffico, impedendo a molti turisti, che avevano scelto le località di villeggiatura per l’ultimo weekend delle festività natalizie, di fare ritorno a casa.

I Carabinieri sono anch’essi presenti sul luogo per coordinare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.