Frana in Valsesia, strada parzialmente riaperta: traffico regolato da semaforo

La Strada Provinciale 10 della Val Sermenza, che attraversa il comune di Rimasco, in provincia di Vercelli, era rimasta bloccata per tutta la mattina a causa di una frana che si è staccata dal versante montano. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata parzialmente riaperta. Attualmente, la circolazione è regolata da un semaforo, e i veicoli procedono a senso unico alternato. La situazione è monitorata dalle autorità locali per garantire la sicurezza degli utenti.

