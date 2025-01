Frana su via Flaminia a Roma: strada chiusa

MeteoWeb

A seguito di una comunicazione dei Vigili del Fuoco intervenuti per la segnalazione di un presunto fenomeno franoso verificatosi lungo il costone affacciato sul tratto di strada in direzione di Corso Francia, la Polizia Locale, in accordo con Anas, ha appena stabilito la chiusura in via precauzionale di via Flaminia Nuova all’altezza del civico 834, a Roma. Lo rende noto il Campidoglio. Domani mattina alle ore 10.00, il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, la Protezione Civile e Anas, saranno sul posto per una valutazione speditiva dello stato dei luoghi e per la valutazione delle prime opere di mitigazione provvisionali per la riduzione del rischio.

Il sindaco Gualtieri è stato informato dell’accaduto ed è in contatto con tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni. Ulteriori informazioni sulla disciplina del traffico saranno tempestivamente comunicate dal Comando della Polizia Locale di Roma Capitale.

