Il Frejus riapre ai tir, regolare il traffico verso il Monte Bianco

Il traforo stradale del Frejus è tornato transitabile anche dai mezzi pesanti e dai bus questa mattina, dopo lo stop scattato ieri a causa di “problemi tecnici alla rete antincendio” lungo l’autostrada A43, in Savoia (Francia). Gli autoarticolati erano stati indirizzati verso il traforo del Monte Bianco, generando code fino a 10 km lungo l’autostrada A5, tra Aosta e Chatillon, per via delle operazioni di regolazione del traffico presso l’autoporto di Pollein da parte della polizia stradale e del personale Geie-Tmb. Sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco il tempo di attesa al momento è di 45 minuti, su quello francese di un’ora e 45 minuti.

