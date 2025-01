Fullerton, aereo si schianta su un edificio: due morti e feriti in atterraggio d’emergenza fallito | VIDEO

MeteoWeb

Il pilota di un piccolo aereo ha tentato un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo prima di schiantarsi contro il tetto di un edificio nella California meridionale. L’incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di 19. Le autorità non hanno ancora identificato i morti. L’aereo era appena decollato dall’aeroporto municipale di Fullerton quando il pilota ha detto alla torre di controllo del traffico aereo “atterraggio immediato necessario”.

Gli investigatori federali hanno affermato che l’aereo ha chiesto di tornare all’aeroporto a circa 900 piedi (274 metri). Si è schiantato a circa 1.000 piedi (305 metri) dalla pista 24. Secondo un rapporto preliminare della Federal Aviation Administration, l’aereo si è schiantato in “circostanze sconosciute”. Undici persone sono state trasportate in ospedale, mentre otto sono state curate e dimesse sul posto, ha affermato la polizia. Le ferite variavano da lievi a molto gravi secondo quanto riferito da Michael Meacham, vice capo delle operazioni antincendio di Fullerton. Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano l’aereo inclinato, poi un’esplosione di fuoco e una colonna di fumo nero. La FAA ha identificato l’aereo come un Van’s RV-10 monomotore a quattro posti. Gli investigatori hanno affermato che l’aereo è stato costruito nel 2011.

Il consiglio comunale di Fullerton ha pubblicato una dichiarazione sui social media definendo l’incidente una “tragedia solenne. La città di Fullerton si impegna a fornire supporto a tutti coloro che sono stati colpiti e a collaborare con le agenzie coinvolte per scoprire i dettagli di questo incidente”, ha affermato il sindaco Fred Jung nella dichiarazione. “Siamo grati per la forza della nostra comunità e per la compassione che ci mostriamo l’un l’altro in tempi di crisi”. Fullerton è una città di circa 140.000 persone a circa 25 miglia (40 chilometri) a sud-est di Los Angeles.

