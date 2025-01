Gaia chiude gli occhi: terminano le operazioni scientifiche ma inizia una nuova era di esplorazione cosmica

MeteoWeb

Dopo oltre un decennio di osservazioni rivoluzionarie, la missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) si avvia alla conclusione delle sue operazioni scientifiche. Il 15 gennaio segnerà la fine nominale di una missione che ha trasformato il modo in cui comprendiamo la nostra galassia, la Via Lattea, e il cosmo circostante.

Un cartografo galattico

Lanciata nel 2013 con una durata iniziale prevista di 5 anni, la missione Gaia è stata estesa più volte grazie ai suoi incredibili successi. La sua missione principale era quella di creare la mappa tridimensionale più dettagliata e vasta mai realizzata della nostra galassia. Gaia ha catalogato la posizione, il moto, la temperatura e la composizione di oltre un miliardo di stelle, fornendo agli astronomi strumenti senza precedenti per comprendere non solo l’aspetto attuale della Via Lattea, ma anche la sua storia.

Scoperte straordinarie

Tra i numerosi risultati di Gaia si annoverano il tracciamento del movimento di gruppi di stelle, che ha svelato antiche collisioni galattiche; la scoperta di centinaia di lune attorno ad asteroidi; l’identificazione dei due buchi neri più vicini alla Terra, potenzialmente appartenenti a una nuova classe di buchi neri; il ritrovamento del “cuore antico” della Via Lattea.

Non limitandosi alla nostra galassia, Gaia ha offerto dati fondamentali per comprendere meglio i suoi satelliti, come la Piccola Nube di Magellano, che potrebbe in realtà essere costituita da due galassie distinte. Inoltre, ha permesso di studiare oggetti lontanissimi come i quasar, contribuendo a un ampio spettro di scoperte non previste inizialmente.

Una visione oltre la galassia

Gaia non si è fermata alla Via Lattea. I suoi dati hanno rivoluzionato lo studio di cluster stellari, fornendo una visione d’insieme di questi ammassi, e hanno persino migliorato la comprensione del nostro Sistema Solare, identificando nuovi dettagli su asteroidi e altri corpi minori.

Il futuro del tesoro di Gaia

Anche se il telescopio spaziale smetterà di osservare il cielo, la sua eredità durerà decenni. Il prossimo rilascio di dati, previsto per il 2026, coprirà 5,5 anni di osservazioni e promette di aprire nuove strade alla scienza. Il rilascio finale dei dati, che includerà l’intera durata di 10,5 anni della missione, è atteso entro la fine del decennio.

Un aspetto straordinario di Gaia è che tutti i suoi dati sono accessibili pubblicamente, permettendo a scienziati e appassionati di tutto il mondo di esplorare e analizzare queste preziose informazioni. Questa apertura amplia enormemente il potenziale delle scoperte future.

L’eredita di Gaia

Gaia è stata una missione rivoluzionaria, che ha ridefinito la nostra comprensione del cosmo. I dati raccolti saranno una fonte inesauribile di nuove scoperte, plasmando l’astronomia per le generazioni a venire. La fine delle operazioni scientifiche di Gaia segna non solo la conclusione di una missione, ma anche l’inizio di una nuova era di esplorazione cosmica attraverso i suoi dati. Un finale che è, al tempo stesso, un nuovo inizio.

