“Gas, energia e il governo delle molecole”, l’evento sulle sfide del mercato

Si è svolto presso la sede del Centro Studi Americani il convegno “Gas, energia e il governo delle molecole”, organizzato dal Centro in collaborazione con Open Gate Italia e l’Istituto per la Competitività (I-Com) e sponsorizzato da Società Gasdotti Italia. L’evento, a cui hanno partecipato, tra gli altri il senatore Silvia Fregolent, l’Onorevole Vinicio Peluffo e l’Onorevole Luca Squeri, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo cruciale del gas nella transizione energetica e sul posizionamento dell’Italia come hub strategico del Mediterraneo. Durante il dibattito, Istituzioni, aziende ed esperti hanno analizzato le sfide e le opportunità legate al mercato del gas, con un focus su temi centrali quali:

Diversificazione delle fonti di approvvigionamento, fondamentale per ridurre la dipendenza da fornitori storici come la Russia, le cui esportazioni verso l’Italia sono calate del 93% tra il 2022 e il 2023.

Ruolo delle infrastrutture strategiche, tra cui i rigassificatori galleggianti come le FSRU di Piombino e Ravenna, che hanno garantito continuità negli approvvigionamenti durante le recenti crisi energetiche.

Gas rinnovabili, con particolare attenzione al biometano e all’idrogeno, settori che offrono promettenti prospettive di crescita. Il Piano REPowerEU punta a produrre 35 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2030, contribuendo all’8% del consumo complessivo dell’Unione Europea.

In questo contesto, un aspetto di grande rilevanza è rappresentato dalla riduzione delle emissioni di metano, un obiettivo fondamentale per contribuire alla decarbonizzazione della filiera Oil & Gas. L’implementazione del regolamento europeo in materia mira non solo a limitare le emissioni nel contesto nazionale, ma anche a garantire standard più rigorosi sulle importazioni, rafforzando il ruolo dell’Italia come ponte strategico tra l’Europa, l’Africa e il Mediterraneo. Questo impegno congiunto di governi, imprese e società civile si inserisce in una visione più ampia di transizione energetica sostenibile.

I dati presentati hanno confermato una significativa evoluzione del mercato energetico europeo. Nel primo semestre del 2024, il consumo di gas naturale nell’Unione Europea è diminuito del 5,4% rispetto all’anno precedente, segnando una riduzione netta di 7 miliardi di metri cubi nel 2023. Questi numeri evidenziano una tendenza consolidata verso una maggiore efficienza energetica e un’adozione crescente di fonti rinnovabili.

L’Italia, pur affrontando un declino nella produzione nazionale di gas naturale, sta rafforzando il proprio impegno nella transizione energetica attraverso iniziative come l’espansione del biometano e l’introduzione di tecnologie innovative. La dipendenza dall’importazione, che negli ultimi decenni ha rappresentato oltre l’80% del fabbisogno nazionale, viene affrontata attraverso una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e investimenti in nuove infrastrutture.

A tal proposito Roberto Loiola, Amministratore Delegato di SGI, ha affermato: “con una rete di gasdotti di oltre 1800 km, Società Gasdotti Italia sta realizzando un programma di investimenti importante che, anche attraverso la digitalizzazione, contribuisce alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla transizione energetica. Inoltre, per la sostenibilità nel lungo periodo del sistema energetico nazionale, due leve necessarie sono rappresentate dal biometano e dall’idrogeno. Di cui, il primo, che già registra volumi in costante crescita, permette di abilitare un progressivo percorso di decarbonizzazione; mentre l’idrogeno diventerà fondamentale nel lungo periodo per aumentare la competitività del sistema industriale italiano ed europeo”.

Durante il convegno è emersa l’importanza di politiche regolamentari che garantiscano un equilibrio tra sostenibilità ambientale e sicurezza energetica.

A riguardo, il senatore Silvia Fregolent ha dichiarato: “speravo che dopo la pandemia e la crisi energetica sarebbero state sviluppate politiche energetiche ed economiche adeguate alla situazione. Invece, tutto è rimasto come prima con delle regole incerte che dall’inizio dell’attuale legislatura sono già cambiate tre volte. Quindi, dato che per l’aumento della domanda il costo del gas continuerà a salire, mi auguro che il Governo possa adottare una politica energetica definitiva con delle regole certe che rimangano tali fino al termine della legislatura, che si dia avvio ad una seria programmazione sull’energia e che si inauguri un dialogo tra il sistema industriale e quello energetico per supportare il nostro sistema produttivo anziché penalizzarlo”.

Mentre, sul tema l’On. Vinicio Peluffo ha sottolineato: “sono convinto che nel rapporto Draghi ci siano importanti spunti di riflessione. In primis la necessità di rafforzare il protagonismo europeo in uno scenario globale completamente cambiato, in un quadro di alleanze atlantiche chiare l’Europa è chiamata in diversi settori chiave dell’economia ad un confronto competitivo sia con gli Stati Uniti sia con la Cina. A seguire, è essenziale mettere al centro di un confronto concreto il tema del costo dell’energia per trovare delle soluzioni immediate partendo dai progetti sulle rinnovabili già oggetto di diversi decreti attuativi del Governo da portare avanti nella maniera più efficace e veloce possibile”.

Concludendo il dibattito, l’On. Luca Squeri ha affermato: “le molecole sono necessarie adesso e lo saranno dopo il 2050, chiaramente in un’ottica di transizione dato che cambieranno i sistemi. La crisi ha dimostrato che non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi. Il gas è una risorsa indispensabile da non dare per scontata. In questi anni abbiamo imparato a diversificare le fonti energetiche e a implementare i sistemi produttivi, in un’ottica di neutralità tecnologica, essenziale in termini di sicurezza e costi. Tuttavia, per una piena realizzazione della transizione energetica è fondamentale avvalersi di ogni soluzione, dalle fonti rinnovabili alle nuove molecole, senza escludere il nucleare”.

