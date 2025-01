“Il gas è sempre più moneta di scambio tra Ue e Usa”, il punto dopo le ultime vicende

MeteoWeb

“Il gas è sempre più moneta di scambio nelle relazioni tra i Paesi, in una mappa geopolitica in continuo aggiornamento. Si possono leggere in questa chiave le recenti parole, dal sapore del ricatto, del presidente eletto statunitense, Donald Trump, sulla piattaforma Truth: “l’Unione europea deve acquistare su larga scala il nostro petrolio e il nostro gas. Altrimenti, saranno dazi a tutto spiano!!!». dimostrano che già oggi gli Stati Uniti sono i primi fornitori di Gnl (gas naturale liquefatto) dell’Europa Secondo i numeri raccolti dall’economista di Goldman Sachs, Samantha Dart, da dicembre 2023 a novembre 2024, le esportazioni americane. di Gnl si sono aggirate sui 91 milioni di tonnellate (mt), il 51% delle quali è sbarcato proprio nel Vecchio continente.

“L’export Usa verso l’Europa – sottolinea Dart – è cresciuto significativamente, raggiungendo un picco nel 2023, a partire dalla crisi energetica dell’Ue del 2022″. Oggi, a distanza di quasi tre anni in cui quel legame è stato in buona parte spezzato, l’Europa deve fare i conti con il totale azzeramento delle forniture di metano via tubo in transito dall’Ucraina.

Uno scenario che ha destato qualche preoccupazione e che ha contribuito a spingere il prezzo del gas, al Ttf di Amsterdam, sopra i 50 euro al megawattora alla fine del 2024, su livelli lontani dagli oltre 300 euro dell’agosto 2022 ma che in ogni caso non si vedevano dall’ottobre 2023. Secondo Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity e consigliere del ministero della Difesa, “con l’azzeramento degli approvvigionamenti di gas russo via tubo è stata ufficialmente decretata la morte del mercato energetico europeo. Ora esiste solo un mercato globale, il che significa che c’è un’esposizione totale ai rischi e che ogni imprevisto internazionale può ricadere sui prezzi del gas importato””, si legge su La Repubblica Affari & Finanza.

