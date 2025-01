Gas, la Slovacchia minaccia misure severe contro l’Ucraina

MeteoWeb

La Slovacchia imporrà delle severe misure contro l’Ucraina, se i problemi relativi al transito del gas non saranno risolti. Lo ha affermato il primo ministro slovacco, Robert Fico. Secondo Fico, le misure potrebbero includere l’interruzione degli aiuti umanitari e l’interruzione o la riduzione del supporto ai rifugiati. Inoltre, la Slovacchia potrebbe interrompere le forniture di energia di emergenza per l’Ucraina. Fico ha aggiunto che il suo Paese potrebbe anche usare il potere di veto nell’Unione europea su questioni relative all’Ucraina. Lunedì scorso Fico ha affermato che un nuovo ciclo di consultazioni dell’Unione europea sul gas, programmato per il 7 gennaio, era stato interrotto perché la delegazione ucraina non si era presentata.

Il 1° gennaio, il transito del gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina è stato completamente interrotto a causa del rifiuto di Kiev di estendere il precedente accordo, che prevedeva il pompaggio di 40 miliardi di metri cubi all’anno. In precedenza, Gazprom aveva riferito che il rifiuto di Kiev aveva privato la major russa della capacità tecnica e legale di fornire carburante tramite quella rotta. Nel frattempo, i dati degli operatori europei del trasporto del gas confermano che le forniture ad Austria, Italia, Moldavia, Slovacchia e Repubblica Ceca in questa direzione sono state interrotte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.