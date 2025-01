Gazprom vuole aumentare i prezzi interni del gas in Russia: è una conseguenza delle ultime vicende

MeteoWeb

Gazprom, colpita dal crollo delle vendite all’estero, mentre il conflitto in Ucraina spinge gli acquirenti europei ad allontanarsi dal gas russo, sta cercando di aumentare i prezzi regolamentati in patria per finanziare gli investimenti. Si riferisce all’agenzia di stampa Interfax. Gazprom nel 2023 ha subito perdite di quasi 7 miliardi di dollari, la sua prima perdita annuale in oltre 20 anni, in mezzo al calo del commercio di gas con l’Europa, un tempo il suo principale mercato di vendita. L’azienda ora è concentrata sull’aumento delle esportazioni di gas in Asia, in particolare in Cina, come parte del perno di Mosca verso est.

Il presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana ha annunciato che Gazprom prevede di fornire all’Iran fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno, alla pari con la capacità danneggiata del gasdotto Nord Stream 1. In patria, i prezzi del gas in Russia sono regolamentati dal governo. “L’attuale livello dei prezzi all’ingrosso del gas regolamentati non garantisce la formazione di risorse finanziarie in quantità sufficienti per effettuare gli investimenti di capitale necessari nella manutenzione e nello sviluppo delle infrastrutture nell’interesse dei consumatori russi”, ha spiegato il senior manager di Gazprom, Alexei Sakharov. Parlando ad un gruppo parlamentare di esperti, Sakharov ha detto che Gazprom vuole anche mantenere i suoi diritti di monopolio sul gas russo esportato tramite gasdotto. “Nonostante il calo dei volumi di esportazione verso l’Europa, questo punto resta rilevante nella relazione al reindirizzamento dei flussi di esportazione del gas russo verso l’Est ed i Paesi del Sud del mondo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.