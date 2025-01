Gelo negli USA: straordinaria nevicata a Biloxi Beach, spiagge e palme innevate | FOTO

MeteoWeb

Biloxi, una città costiera situata lungo le rive del Golfo del Messico, è nota per il suo clima tipicamente mite e umido, anche durante i mesi invernali. La recente eccezionale tempesta di neve che ha colpito la costa del Golfo, portando accumuli straordinari e infrangendo record storici, rappresenta un evento raro e straordinario per quest’area, dove le nevicate sono pressoché inesistenti.

In inverno, Biloxi gode generalmente di temperature moderate, che oscillano tra massime diurne intorno ai 15-17°C e minime notturne che scendono a una media di 4-6°C. Gennaio è solitamente il mese più freddo, con una temperatura media complessiva di circa 11°C. Queste condizioni climatiche sono fortemente influenzate dalla vicinanza al Golfo del Messico, che mitiga gli estremi termici e rende le giornate fredde generalmente brevi e non persistenti. Anche nei periodi più freddi, il clima di Biloxi si distingue per la sua relativa mitezza rispetto ad altre aree interne degli Stati Uniti meridionali.

Le precipitazioni sono una caratteristica distintiva dell’inverno di Biloxi. La stagione è generalmente piovosa, con una media mensile che varia tra i 120 e i 140 mm di pioggia distribuiti su circa 9-11 giorni al mese. Il cielo, spesso nuvoloso o parzialmente coperto, contribuisce a mantenere alta l’umidità, una costante della regione durante tutto l’anno. I venti, più intensi rispetto alle altre stagioni, completano il quadro meteorologico tipico dell’inverno in questa zona costiera.

Le nevicate, invece, rappresentano una vera rarità a Biloxi. L’influenza delle correnti calde del Golfo solitamente impedisce la formazione di condizioni favorevoli alla neve, rendendo l’evento attuale ancora più straordinario. In un contesto climatico che raramente sperimenta temperature sotto lo zero, l’accumulo di neve sulla spiaggia di Biloxi non solo è inconsueto, ma entra di diritto nella storia meteorologica della regione.

Questo inverno atipico ha evidenziato come anche aree abituate a climi miti possano essere soggette a fenomeni meteorologici estremi, probabilmente legati a una combinazione di fattori atmosferici particolari.

Tuttavia, per la comunità locale, la neve sulla spiaggia è un evento unico, capace di trasformare per un breve momento il volto familiare della città. Nonostante ciò, rimane da sottolineare che il clima invernale di Biloxi, nella sua normalità, continua a distinguersi per le sue caratteristiche miti e umide, che lo rendono un luogo di rifugio durante i rigidi inverni di altre parti degli Stati Uniti.

