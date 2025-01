Gelo siberiano sull’Appennino abruzzese: un mosaico climatico tra rilievi, valli e altipiani

MeteoWeb

Le temperature minime registrate la scorsa notte in alcune località montane abruzzesi hanno toccato valori impressionanti, assimilabili a quelli delle regioni siberiane. Tra le più significative spiccano i -21.3°C di Roccaraso Aremogna, i -20.4°C sull’Altopiano delle Cinquemiglia e i -18.1°C a Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara. Anche Campo Felice (loc. Camardosa, -17°C), l’Altopiano delle Rocche (-16.5°C), Palena (loc. Stazione, -16.4°C), Piani di Pezza (-16.3°C) e Pescasseroli (loc. Vallechiara, -12.3°C) hanno registrato temperature estreme.

Ma perché si raggiungono valori così bassi in queste aree?

Le ragioni risiedono in un insieme di fattori geografici, climatici e atmosferici che caratterizzano l’Appennino centrale. Il territorio, caratterizzato da una morfologia complessa, offre un contesto unico per l’osservazione di una vasta gamma di fenomeni climatici locali, in particolare per quanto riguarda l’andamento termico. L’alternanza di rilievi montuosi, profonde valli e altopiani interni crea un ambiente in cui le condizioni meso e microclimatiche si intrecciano in un equilibrio dinamico, influenzato da fattori geografici e atmosferici.

Le grandi catene montuose come il Gran Sasso d’Italia, con i suoi 2914 metri di altitudine, la Maiella (2795 m) e il Velino-Sirente (2478 m), insieme a massicci isolati separati da profonde incisioni vallive, contribuiscono a una straordinaria diversità climatica. A questo si aggiungono i vasti altopiani calcarei a quote elevate, che rappresentano alcune delle aree più termicamente continentali della penisola italiana. Questo intreccio di elementi geografici consente la coesistenza di condizioni locali variegate in tutte le stagioni dell’anno.

Un aspetto di particolare interesse è rappresentato dai primati termo-nivometrici che caratterizzano l’Appennino abruzzese. Qui si registrano alcune delle temperature più basse mai osservate nell’Italia peninsulare, frutto di una combinazione di fattori geografici e atmosferici. Le inversioni termiche, che si verificano frequentemente durante i mesi invernali grazie alla presenza di anticicloni, sono uno degli esempi più evidenti di queste dinamiche. Questi fenomeni favoriscono un abbassamento delle temperature nelle valli, creando un marcato contrasto termico con le aree circostanti.

Al contrario, durante i mesi estivi, il forte surriscaldamento delle valli provoca un’inversione del gradiente termico, portando a un aumento significativo delle temperature in queste aree rispetto ai rilievi circostanti. Questo continuo alternarsi di estremi termici tra estate e inverno sottolinea l’influenza del territorio sull’andamento climatico.

L’Appennino centrale si configura quindi come un laboratorio naturale per lo studio delle interazioni tra orografia e clima. Le sue caratteristiche uniche, che combinano la varietà del paesaggio con fenomeni atmosferici distintivi, lo rendono uno degli ambienti più affascinanti per l’osservazione e la comprensione delle dinamiche climatiche in Italia.

