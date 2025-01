La Germania modifica le regole sull’abbattimento dei droni: le nuove disposizioni

MeteoWeb

Il governo tedesco si prepara a modificare le disposizioni per l’abbattimento di droni, lo riporta l’agenzia Dpa citando un rapporto che sarà discusso nel governo mercoledì prossimo. Più precisamente si tratta di modifiche alla Legge per la sicurezza aerea. Il testo prevedrebbe l’impiego di armi contro veicoli senza equipaggio. Questi ultimi sarebbero impiegati per gli scopi più diversi: da atti di sabotaggio di infrastrutture rilevanti (energia, sicurezza, trasporti, industria) da parte di attori statali fino a episodi di terrorismo da parte di organizzazioni non statali. Fino ad oggi l’aviazione tedesca può utilizzare solo strumenti dissuasivi per costringere un veicolo ad atterrare; le nuove disposizioni dovrebbero permettere l’uso di armi per abbattere i droni.

Ancora da discutere è la catena di comando, soprattutto in caso di attività condotte insieme alla polizia federale, da attivare per approvare l’attacco e l’abbattimento del drone.

