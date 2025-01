Germania, situazione critica per la rete elettrica: l’appello al risparmio ai cittadini. Le misure consigliate

MeteoWeb

La rete elettrica della Germania sta affrontando una situazione critica. Secondo quanto riportato dall’operatore di rete di trasmissione TransnetBW, le capacità di trasporto delle linee elettriche dal nord al sud-ovest del paese sono attualmente sovraccariche. Per stabilizzare il sistema, sono necessarie ingenti quantità di energia provenienti da centrali convenzionali e importazioni dall’estero. Nel 2024, infatti, la Germania ha registrato un livello record di importazioni di energia elettrica dai paesi vicini europei.

In un comunicato diffuso tramite l’app “StromGedacht”, TransnetBW ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini: “grazie al tuo contributo, è possibile ridurre i costi elevati di queste misure per la collettività e diminuire le emissioni di CO₂”. TransnetBW ha fornito una serie di suggerimenti pratici per alleggerire il carico sulla rete.

Le misure consigliate

Evitare l’uso di elettrodomestici ad alto consumo energetico nelle fasce orarie critiche. Questo include lavatrici, lavastoviglie, forni, asciugatrici, stufe elettriche e aspirapolvere.

Non ricaricare veicoli elettrici o batterie di dispositivi come laptop tra le 8:00 e le 11:00, se possibile. Al contrario, si suggerisce di utilizzare l’energia accumulata nelle batterie per alimentare tali dispositivi.

Il Ruolo dell’App “StromGedacht”

L’app “StromGedacht” è stata sviluppata per sensibilizzare i cittadini a spostare i consumi pianificabili nelle fasce orarie in cui l’offerta di energia è abbondante e non sono necessarie misure di bilanciamento straordinario (note come “Redispatch”). Questo approccio mira a ottimizzare l’utilizzo della rete e a ridurre la dipendenza da fonti energetiche supplementari.

Il contributo dei privati

Secondo stime precedenti, i consumi domestici rappresentano circa un quarto del totale della domanda di energia elettrica in Germania. Di conseguenza, i cittadini possono giocare un ruolo cruciale nel migliorare l’efficienza della rete, sia attraverso il risparmio energetico sia posticipando i consumi. In un momento di sfide significative per il sistema energetico tedesco, l’impegno collettivo dei cittadini può fare la differenza, contribuendo non solo a garantire la stabilità della rete, ma anche a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

