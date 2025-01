Germania, la situazione del gas nel 2024 tra importazioni ed esportazioni

MeteoWeb

Le importazioni di gas della Germania nel 2024 sono diminuite dell’11% rispetto all’anno precedente, con la Norvegia come principale fornitore, mentre le esportazioni sono più che dimezzate. È quanto afferma l’ente regolatore di rete tedesca. Secondo i dati preliminari della Bundesnetzagentur, nel 2024 le proprietà del gas tedesco sono scese a 865 TWh da 968 TWh nel 2023. La Norvegia, con il 48% delle consegne, è stata seguita dall’Olanda con il 25% e dal Belgio con il 18%. Le esportazioni dalla Germania, nel frattempo, sono scese a 89 TWh dai 187 TWh dell’anno precedente, con Olanda, Repubblica Ceca e Austria tra i clienti più importanti.

In totale, lo scorso anno Berlino ha utilizzato 844 TWh di gas, il 3,5% in più rispetto al 2023, con il 39% utilizzato da famiglie e aziende e il 61% dall’industria. La Germania, come altri grandi Paesi europei, si è affrettata a ridurre la sua dipendenza dal gas russo, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ed i conseguenti prezzi elevati che hanno alimentato l’inflazione e aumentato il costo della vita in tutta la regione.

La situazione in Germania

Dalla fine del 2022 la Germania ha iniziato a costruire dei terminali galleggianti per importare GNL dal mercato globale per integrare i gasdotti. L’offerta al momento è confortevole. Gli ampi stoccaggi di gas tedeschi attualmente sono pieni al 77% della capacità, ha osservato l’ente regolatore, aggiungendo che dal 4 novembre ci sono stati dei prelievi continui. La stagione del riscaldamento durerà fino alla fine di marzo. In una dichiarazione separata sulla capacità di Energia elettrica rinnovabile, la Bundesnetzagentur ha affermato che alla fine del 2024 il totale era di 190 GW, con un aumento del 12% anno su anno.

La Germania sta accelerando le approvazioni per la capacità energetica per aumentare le forniture di eolico e solare e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Una maggiore potenza può contribuire a sostenere l’elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento ad alta emissione di carbonio, che ancora oggi funzionano in gran parte con gas e petrolio.

