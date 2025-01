Giappone, peschereccio si capovolge: 2 morti e 3 dispersi

MeteoWeb

Incidente in mare al largo della Prefettura di Ibaraki, nel Giappone orientale: coinvolto un peschereccio con 20 persone a bordo, rovesciatosi nelle prime ore di lunedì ora locale. Quindici persone, tra cui 5 indonesiani, sono state tratte in salvo dopo che l’imbarcazione si è ribaltata al largo di un porto di Kashima, a Nord/Est di Tokyo, mentre altre 2 sono state successivamente dichiarate morte. Tre i dispersi. Il peschereccio era diretto in mare per la pesca delle sardine, e si ritiene che sia affondato dopo essersi ribaltato.

