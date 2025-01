Giappone, terremoto al largo della costa orientale: avvertito anche a Tokyo

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.6 ha scosso la costa orientale del Giappone, ed è avvertito in modo chiaro a Tokyo e nelle località vicine, non è stato emesso l’allarme tsunami. Secondo la Japan Meteorological Agency, il sisma registrato alle 09:31 ora italiana, ed ha avuto come epicentro l’are nei pressi dell’isola di Torishima. Al momento non si registrano danni materiali o feriti. Il Giappone si trova sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismiche più attive al mondo, e registra terremoti con relativa frequenza.

