Giappone, terremoto nella prefettura di Fukushima

Un terremoto magnitudo 4.8 (dati USGS) ha scosso la prefettura di Fukushima, in Giappone, e le aree circostanti nelle prime ore di giovedì ora locale (le 18:49 di ieri in Italia). L’epicentro del terremoto è stato rilevato ad una profondità di 4 km nella prefettura di Fukushima. La scossa è stata avvertita nelle prefetture di Fukushima, Tochigi, Gunma e Niigata. Non sono state rilevate anomalie presso le centrali nucleari di Fukushima Daiichi o Daini a seguito del terremoto: lo ha reso noto l’operatore delle centrali Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco).

