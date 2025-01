Un gigante di ghiaccio in rotta verso la Georgia del Sud | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un iceberg tra i più grandi mai registrati, denominato A23a, è attualmente in rotta verso la remota isola britannica della Georgia del Sud, sollevando preoccupazioni per l’impatto ecologico che potrebbe avere sull’ecosistema locale. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha recentemente pubblicato immagini satellitari che documentano l’avanzata del colosso di ghiaccio, fornendo dettagli cruciali sul suo viaggio. L’iceberg, che copre una superficie di circa 3.500 km quadrati – poco meno della dimensione della Cornovaglia – si trova attualmente a circa 280 km dall’isola, secondo quanto riportato dalla BBC.

Una storia lunga decenni

A23a ha una storia unica e impressionante. Si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne, situata nell’Antartide occidentale, nel lontano 1986. Dopo essersi arenato sul fondale marino per decenni, è rimasto intrappolato in un vortice oceanico nel Mare di Weddell. In seguito, l’iceberg si è finalmente liberato, iniziando il suo viaggio verso Nord.

Con un’altezza visibile sopra il livello del mare e una massa imponente che si estende anche sott’acqua, A23a rappresenta un rischio significativo per la fauna marina e terrestre dell’isola. L’eventuale impatto dell’iceberg nelle acque poco profonde potrebbe bloccare le rotte alimentari di pinguini e foche, specie che dipendono dalla possibilità di accedere rapidamente alle zone di pesca. Inoltre, la presenza di enormi frammenti di ghiaccio galleggianti potrebbe disturbare la navigazione delle navi, comprese quelle dei pescatori locali e delle spedizioni scientifiche.

Monitoraggio e prospettive future

Gli scienziati del British Antarctic Survey e di altre istituzioni stanno monitorando attentamente i movimenti dell’A23a attraverso immagini satellitari. Il rischio principale è che l’iceberg possa dividersi in frammenti più piccoli e restare intrappolato nelle acque circostanti per anni, fungendo da ostacolo per l’ecosistema locale.

Nonostante la possibilità che A23a cambi rotta o si disintegri prima di raggiungere la Georgia del Sud, la sua presenza evidenzia l’importanza di approfondire gli studi sui processi che regolano le dinamiche dei ghiacci antartici. Comprendere meglio questi fenomeni potrebbe rivelarsi cruciale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità delle regioni polari.

