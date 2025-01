Gigantesco buco coronale si apre sul Sole, attesa tempesta geomagnetica sulla Terra

MeteoWeb

Un enorme buco coronale si è aperto nell’atmosfera del Sole, rilasciando un flusso di vento solare diretto verso la Terra. La struttura, fotografata dal Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA, si estende per quasi 800mila km di larghezza. Questo fenomeno è caratterizzato dall’apertura dei campi magnetici del Sole, che permettono al vento solare di fuoriuscire. L’area appare scura nelle immagini perché il gas caldo e luminoso normalmente presente è assente. Il materiale gassoso sta ora viaggiando verso la Terra a una velocità superiore ai 500 km/s e si prevede che raggiunga il nostro pianeta il 31 gennaio. L’impatto di questo flusso potrebbe generare tempeste geomagnetiche di classe G1.

Cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione dell’atmosfera solare, nota come corona, in cui i campi magnetici del Sole si aprono verso lo Spazio anziché richiudersi su sé stessi. Questa configurazione permette al plasma solare, composto principalmente da particelle cariche come protoni ed elettroni, di sfuggire a velocità elevate. Nelle immagini catturate dai telescopi spaziali, i buchi coronali appaiono più scuri rispetto alle aree circostanti poiché sono zone meno dense e più fredde. Sebbene siano più comuni durante i periodi di minima attività solare, i buchi coronali possono formarsi in qualsiasi momento del ciclo solare.

Il vento solare, un fiume di particelle cariche

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche che viene emesso dal Sole. È composto principalmente da protoni, elettroni e particelle alfa (nuclei di elio). Quando il vento solare interagisce con il campo magnetico terrestre, può comprimere la magnetosfera, dando origine a una serie di fenomeni. Le particelle del vento solare viaggiano normalmente a velocità comprese tra 300 e 800 km/s, ma durante eventi come quelli associati ai buchi coronali, possono raggiungere velocità maggiori. Questo flusso è responsabile di effetti spettacolari come le aurore polari, ma può anche rappresentare una minaccia per i satelliti, le reti elettriche e le comunicazioni radio.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea della magnetosfera terrestre causata dall’interazione con il vento solare. Quando un flusso intenso di particelle cariche colpisce il campo magnetico terrestre, può innescare variazioni improvvise nell’intensità del campo stesso. Le tempeste geomagnetiche vengono classificate in base alla loro intensità su una scala da G1 (moderata) a G5 (estrema). Gli effetti di queste tempeste possono includere disturbi nelle comunicazioni radio, malfunzionamenti dei satelliti e, in casi più estremi, blackout elettrici. Tuttavia, uno degli effetti più affascinanti è l’apparizione delle aurore, che a volte possono essere visibili a latitudini più basse del normale.

