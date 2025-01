Giochi di prestigio cosmici: la Luna farà scomparire Marte

MeteoWeb

Il 13 gennaio 2025 il cielo offrirà uno spettacolo raro e affascinante: Marte scomparirà dietro la Luna per diverse ore in un evento noto come occultazione lunare. Questo fenomeno sarà visibile dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Messico e da alcune zone dell’Africa occidentale, ed è l’unica occasione del genere osservabile dagli Stati Uniti quest’anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa succede durante un’occultazione lunare?

L’occultazione lunare avviene quando la Luna passa direttamente davanti a un pianeta, coprendolo momentaneamente alla vista. Il 13 gennaio, Marte verrà oscurato dal bordo inferiore della Luna alle 20:44 EST (ora della costa orientale degli Stati Uniti) e riemergerà dal bordo superiore alle 00:52 EST del 14 gennaio. Questi orari possono variare leggermente in base alla posizione geografica.

La Luna farà scomparire Marte: perché è un evento speciale?

Questo evento coincide con un altro fenomeno importante: Marte sarà in opposizione, cioè si troverà direttamente opposto al Sole nel cielo terrestre. Questo significa che il pianeta sarà al suo massimo splendore, apparendo più grande e luminoso del solito, grazie alla sua vicinanza alla Terra. Una coincidenza che rende l’occultazione ancora più suggestiva.

Appuntamenti futuri

Il prossimo evento simile visibile dagli Stati Uniti non avverrà prima del 2042. Per chi si trova in altre parti del mondo, la prossima occultazione lunare di Marte sarà visibile a febbraio, ma solo da alcune zone della Scandinavia settentrionale, della Russia e dell’Asia.

