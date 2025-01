Gli impegni di Giorgia Meloni: l’incontro con Peter Pellegrini e l’arrivo ad Abu Dhabi

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato all’aeroporto Al Bateen di Abu Dhabi, accolta dall’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara e dal Ministro dell’Industria e della Tecnologia Avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed Al Jaber. Domani il premier interverrà al summit sull’energia nella capitale emiratina.

L’incontro con Peter Pellegrini

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica slovacca, Peter Pellegrini, nell’ambito della sua visita ufficiale in Italia. I colloqui – si legge in una nota della Presidenza del Consiglio – hanno permesso di approfondire le opportunità di rafforzamento delle gia’ eccellenti relazioni bilaterali in campo economico, nel settore energetico e nel quadro della cooperazione in materia di sicurezza e difesa. I due Leader hanno inoltre avuto uno scambio sui principali temi dell’agenda europea ed internazionale, con particolare riferimento alla crisi Ucraina”.

