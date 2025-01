Il GLC LIPU SILA celebra la Giornata mondiale delle zone umide (World Wetlands Day)

MeteoWeb

Il 2 febbraio di ogni anno si celebra la firma avvenuta nel 1971 della Convenzione internazionale di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, e ha come obiettivo sensibilizzare il mondo sulla grande importanza delle zone umide per le persone e per il nostro pianeta. Pur non avendo zone Ramsar sulla Sila (in Calabria l’unica zona umida “Ramsar” è il bacino dell’Angitola, tra i comuni di Maierato e Monterosso Calabro, per un totale di 875 ettari), il GLC LIPU SILA celebra la giornata al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tutte le zone umide e di tutti gli ambienti acquatici, risorse indispensabili per la biodiversità. Il GLC SILA effettuerà, come di consuetudine, osservazioni presso le aree umide della Sila, in questo periodo con la presenza di diversi contingenti di uccelli svernanti. In Sila sono presenti i più importanti bacini lacustri della Calabria. Il GLC SILA, tiene da più anni il più importante evento europeo per l’osservazione condivisa degli uccelli (#Eurobirdwatch) proprio presso una delle aree umide più importanti per gli uccelli dell’altopiano (il lago di Ariamacina, ZSC – ZPS Sila Grande). Recentemente il GLC SILA ha pubblicato un inedito contributo sulla Sterna maggiore Hydroprogne caspia e su tutte le specie Allegato I della Direttiva Europea “Uccelli” osservate presso il lago di Cecita o Mucone, riportando dei dati su uccelli acquatici non comuni nei laghi della Sila, evidenziandone l’importanza del lago Cecita per l’avifauna acquatica. A tal proposito il GLC SILA, segue attentamente con la collaborazione del Coordinamento regionale della LIPU e il settore Rete Natura 2000 e Difesa del Territorio della LIPU Nazionale, alcune vertenze che riguardano i laghi della Sila, con il fine di salvaguardare i fragili ecosistemi acquatici e la ricca avifauna nidificante, svernante e migratrice. Sul LAB GLC 121 LIPU – Sila Local Conservation Group – Italian Bird Protection League di ResearchGate, a firma del Coordinatore Gianluca Congi, il recente contributo: OSSERVAZIONI DI STERNA MAGGIORE HYDROPROGNE CASPIA CON SEGNALAZIONI DI ALTRE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO PRESSO IL LAGO CECITA – ALTOPIANO DELLA SILA – APPENNINO CALABRO (SUD – ITALIA). Per ulteriori informazioni sulla giornata: https://www.worldwetlandsday.org/ .

