Google celebra il Capodanno 2025 con un Doodle scintillante

Anche quest’anno Google accoglie il nuovo anno con un Doodle speciale, pubblicato sulla sua homepage per celebrare il Capodanno, il 1° giorno del 2025. L’immagine mostra il logo di Google trasformato in lettere cromate e lucenti, simili a sculture liquide che brillano alla luce. Il design è completato da un cielo azzurro sfumato, decorato con stelle scintillanti, creando un’atmosfera festosa e sognante.

Il messaggio del Doodle di Google per il Capodanno 2025

Il messaggio è chiaro: il nuovo anno è un’occasione per guardare al futuro con ottimismo e celebrare la brillantezza delle possibilità che ci attendono. Questo Doodle segue la tradizione di Google, che ogni anno dedica opere animate alla transizione tra il vecchio e il nuovo anno: una per la Vigilia di Capodanno e una per il giorno successivo.

Questa continuità tra i due Doodle rappresenta il passaggio simbolico tra il riflettere sull’anno appena trascorso e l’entusiasmo per quello che inizia. Con la sua semplicità evocativa, il Doodle del 1° gennaio 2025 non solo augura un felice anno nuovo agli utenti, ma celebra anche l’universalità di questo momento speciale.

Buon anno da Google, e che il 2025 sia brillante quanto il suo Doodle!

