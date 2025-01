Gran Bretagna, l’energia eolica come principale fonte di elettricità: è la prima volta

MeteoWeb

L’energia eolica nel 2024 è stata la principale fonte di elettricità della Gran Bretagna, superando per la prima volta le centrali elettriche a gas. La Gran Bretagna ha quasi 15 GW di energia eolica offshore installati e mira a quadruplicarla a 60 GW entro il 2030, come parte dei piani per decarbonizzare ampiamente il suo settore energetico entro quei dati. “Nel 2024 l’eolico è stata la principale fonte di generazione di elettricità per il primo anno in assoluto, rappresentando il 30%”, ha affermato il National Energy System Operator (NESO). Gli impianti a gas hanno rappresentato il 26,3% del mix elettrico totale, mentre le importazioni hanno fornito il 14,1% e le centrali nucleari il 14%.

La Gran Bretagna lo scorso anno ha chiuso la sua ultima centrale a carbone, poiché quest’ultimo rappresentava solo lo 0,6% dell’elettricità del Paese. Durante l’anno sono stati battuti diversi record di Energia pulita, con una capacità eolica massima di 22.523 GW raggiunta il 18 dicembre, quando l’eolico ha contribuito al 68,3% dell’elettricità del Paese.

