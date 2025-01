L’iceberg più grande del mondo in rotta di collisione con un’isola

MeteoWeb

L’iceberg più grande del mondo è in rotta di collisione con una remota isola britannica. L’iceberg sta ruotando verso Nord dall’Antartide verso la Georgia del Sud, un territorio britannico accidentato, rifugio per la fauna selvatica: il gigantesco pezzo di ghiaccio potrebbe arenarsi e frantumarsi. Attualmente si trova a 280 km di distanza, secondo quanto riporta la BBC.

Scienziati, marinai e pescatori stanno esaminando con ansia le immagini satellitari per monitorare i movimenti quotidiani di questo iceberg, A23a, è uno dei più antichi del mondo. Si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Filchner in Antartide nel 1986, ma è rimasto incastrato sul fondale marino e poi intrappolato in un vortice oceanico. A dicembre si è “liberato” e ora sta per intraprendere il suo viaggio finale.

Un tempo misurava 3.900 km quadrati, ma le ultime immagini satellitari mostrano che ora si estende per circa 3.500 km quadrati, più o meno la dimensione della contea inglese della Cornovaglia, sottolinea la BBC.

L’A23a potrebbe dividersi in vasti frammenti da un giorno all’altro, che potrebbero poi restare lì per anni, come città galleggianti di ghiaccio che navigano in modo incontrollabile attorno alla Georgia del Sud.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.