La Grotta del Cervo candidata a “Luogo del Cuore” FAI: un tesoro da scoprire oltre l’Abruzzo | FOTO

Ha preso il via la dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente italiano. A distanza di 40 anni dalla sua riscoperta, la Delegazione FAI Marsica si fa promotrice di un luogo che merita di essere visitato e conosciuto anche oltre i confini abruzzesi: la Grotta del Cervo, nella Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca del comune di Carsoli (AQ). Le dimensioni della Grotta sono notevoli: presenta una lunghezza totale di 2500 metri; l’ingresso immette in un’ampia galleria lunga circa 400 metri, caratterizzata dalla presenza di straordinarie concrezioni candide di varia forma e struttura e magnifiche colate di calcite bianca. Il suo concrezionamento, cioè il processo di formazione di stalattiti e stalagmiti, iniziò circa 800.000 anni fa.

“La Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca è stata la prima nata per tutelare un ambiente ipogeo e considerata Sito di Interesse Comunitario per il patrimonio Abruzzese. Riscoperta nel 1984, dopo un lungo studio di ricerca ed esplorazione sul posto, deve la sua importanza anche al ritrovamento nel suo interno delle ossa di un cervo di notevole interesse paleontologico e di monete romane del IV-V sec. d.C. e del XV secolo”, si legge nella nota.

