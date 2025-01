Harbin, al via il 41° Festival del ghiaccio e della neve tra sculture, giochi asiatici e tradizioni uniche| FOTO

MeteoWeb

Il 41° Festival Internazionale del Ghiaccio e della Neve di Harbin ha preso il via domenica presso l’Harbin Ice-Snow World, nella città di Harbin. Con il tema “Sogno d’Inverno, Amore tra Asia”, il festival offre ai visitatori una vasta gamma di attività, molte delle quali legate ai prossimi IX Giochi Asiatici Invernali, arricchendo ulteriormente l’eredità culturale dell’evento, secondo un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di pubblicità locale. Durante la cerimonia di apertura, l’Harbin Ice-Snow World è stato animato da una folla entusiasta. Sun Zemin, vice direttore del Dipartimento Vendite e Marketing della Harbin Ice-Snow World Park Co., Ltd, ha dichiarato che l’edizione di quest’anno è la più grande di sempre, con il maggior numero di sculture di ghiaccio mai realizzate nella storia del festival.

Il parco si estende su un’area di 1 milione di metri quadrati e utilizza 300.000 metri cubi di ghiaccio e neve. La progettazione si è concentrata sui IX Giochi Asiatici Invernali, creando paesaggi iconici di 42 paesi e tre regioni. Sempre domenica è stata presentata la canzone ufficiale dei Giochi Asiatici Invernali, “Light Up Asia”, che si allinea al tema del festival, promuovendo lo sviluppo dinamico degli sport su ghiaccio e neve in Asia. Uno degli eventi più attesi del festival è il 41° matrimonio collettivo su ghiaccio e neve, che si terrà lunedì nel parco. Questa tradizione, prima del suo genere in Cina, ha celebrato nel corso degli anni 1.320 coppie provenienti da oltre 20 paesi nei cinque continenti, dimostrando il suo impatto internazionale. Quest’anno, 42 coppie provenienti da 17 province cinesi, tra cui Guangxi e Jiangsu, parteciperanno alla cerimonia.

Secondo Li Chen, direttore dell’evento, molti giovani scelgono oggi matrimoni in destinazioni uniche, e questa cerimonia collettiva offre un’esperienza irripetibile, simbolo di “amore puro”. Durante l’evento, le coppie terranno in mano le mascotte dei IX Giochi Asiatici Invernali, “Binbin” e “Nini”, mentre pronunciano i loro voti d’amore. Su Xin, un cittadino locale, ha evidenziato le numerose novità turistiche introdotte da Harbin per attrarre visitatori. Tra queste, il treno tematico K5197, che collega Harbin a Yabuli South, ha iniziato a operare giovedì, offrendo biglietti a soli 20 yuan (circa 2,70 dollari) e cabine decorate a tema che stanno attirando numerosi passeggeri.

Il rapporto

Secondo il Rapporto sullo Sviluppo del Turismo del Ghiaccio e della Neve in Cina (2025), durante la stagione 2024-2025, si prevede che il numero di turisti dedicati al turismo del ghiaccio e della neve raggiunga i 520 milioni, con entrate superiori a 630 miliardi di yuan. Durante la stagione 2023-2024, il numero di visitatori è stato di 430 milioni, con un fatturato di 524,7 miliardi di yuan, dimostrando il forte impatto economico di questo settore. Li ha sottolineato che il turismo del ghiaccio e della neve di Harbin vanta oltre 40 anni di storia, con una solida base turistica. L’impegno del governo locale e dei residenti per mantenere viva la tradizione ha reso Harbin una destinazione d’eccellenza per il turismo invernale in Cina.

“Un numero crescente di abitanti del luogo sta prendendo l’iniziativa di contribuire allo sviluppo del nostro marchio turistico”, ha dichiarato Li, aggiungendo che Harbin sta condividendo le sue competenze nel turismo invernale con altre città cinesi. Il Festival Internazionale del Ghiaccio e della Neve di Harbin è il primo festival internazionale nella storia della Cina a focalizzarsi su attività legate al ghiaccio e alla neve, diventando l’evento di questo tipo più longevo al mondo. Non è solo un festival, ma un simbolo del turismo invernale di Harbin, attirando ogni anno un gran numero di turisti nazionali e internazionali.

