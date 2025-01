Hawaii, in corso eruzione del vulcano Kilauea: spettacolari fontane di lava | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Numerose persone si sono riversate nell’Hawaii Volcanoes National Park per dare un’occhiata alle fontane di lava. L’eruzione iniziata il 23 dicembre in un cratere sulla sommità del vulcano Kilauea si è interrotta periodicamente, ma nelle scorse ore è ripresa come un piccolo flusso di lava lento, per poi aumentare fino a generare una fontana alta quasi 60 metri, ha riferito l’Osservatorio hawaiano.

Il Parco Nazionale delle Hawaii comprende le vette di 2 dei vulcani più attivi del mondo: Kilauea e Mauna Loa. L’eruzione è visibile da molti punti panoramici pubblici nel parco. La lava non rappresenta un pericolo per le case o le infrastrutture.

Eruzione del vulcano Kilauea: spettacolari fontane di lava

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.