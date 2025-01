Il 6 gennaio 1896 iniziava la rivoluzione del cinema con “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat”

MeteoWeb

Il 6 gennaio 1896, i fratelli Auguste e Louis Lumière proiettarono per la prima volta “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat“, un breve film che cambiò per sempre il corso della storia del cinema. La pellicola, della durata di appena 50 secondi, mostrava un treno che si avvicinava alla stazione, ripreso frontalmente. Nonostante la semplicità della scena, l’impatto sugli spettatori fu straordinario.

La leggenda narra che, durante la proiezione, molti spettatori si spaventarono al punto da fuggire dalla sala, temendo di essere travolti dal treno in arrivo. Sebbene non ci siano prove definitive che confermino questo aneddoto, riflette lo stupore e l’emozione che il pubblico provò di fronte a un’innovazione tecnologica senza precedenti.

Questo cortometraggio non solo dimostrò le potenzialità del cinematografo, ma segnò anche l’inizio dell’industria cinematografica come forma di intrattenimento di massa. I fratelli Lumière, con il loro genio pionieristico, avevano creato un nuovo linguaggio visivo, capace di raccontare storie e trasportare gli spettatori in mondi lontani.

La proiezione del 1896 rappresenta una pietra miliare, ricordata come uno dei momenti fondativi della settima arte.

