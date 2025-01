Il Regno Unito si prepara ad un weekend con neve e pioggia gelata

MeteoWeb

Il Regno Unito si prepara a un fine settimana caratterizzato da intense nevicate e pioggia gelata, con temperature che durante la notte sono già scese fino a -5°C. Il Met Office ha avvertito che queste condizioni invernali, previste per almeno una settimana, potrebbero causare notevoli disagi ai trasporti, tra cui veicoli bloccati sulle strade e ritardi o cancellazioni di viaggi ferroviari e aerei.

Secondo i dati preliminari, le temperature più basse sono state registrate a Rostherne, nel Cheshire, e a Yeovilton, nel Somerset, con -5°C, leggermente superiori alle stime iniziali che ipotizzavano un calo fino a -8°C. In Scozia, Eskdalemuir, nel Dumfries e Galloway, ha toccato gli stessi valori termici alle 23 di ieri. Per confronto, la temperatura più bassa dello scorso gennaio è stata di -14°C a Dalwhinnie, nelle Highlands scozzesi.

Un avviso meteo giallo per neve e ghiaccio è attivo dalle 12 di domani fino alle 9 di lunedì, interessando gran parte dell’Inghilterra e del Galles. Un ulteriore avviso per forti nevicate, valido dalla mezzanotte di domenica alla mezzanotte di lunedì, riguarda la maggior parte della Scozia continentale. Nel frattempo, un nuovo avviso giallo per superfici ghiacciate sarà in vigore dalle 16 di venerdì alle 10 di sabato per l’Inghilterra nordoccidentale, la Scozia, il Galles del Nord e l’Irlanda del Nord.

Le autorità avvertono che potrebbero verificarsi ritardi nei viaggi, interruzioni della corrente elettrica e incidenti causati da scivolamenti e cadute su superfici ghiacciate.

