Inaugurata base missilistica navale sotterranea: un rifugio inespugnabile contro i bunker-buster | VIDEO

Teheran ha inaugurato oggi una base missilistica navale sotterranea nel Golfo Persico. Lo ha annunciato la televisione di Stato trasmettendo le immagini del capo delle Guardie Rivoluzionarie, il generale Hossein Salami, in visita alla base segreta. ”Vogliamo rassicurare la grande nazione iraniana che i suoi giovani sono capaci di uscire onorevolmente e vittoriosi da una battaglia sui mari contro nemici grandi e piccoli”, ha affermato Salami. La base è stata costruita a 500 metri sottoterra e le immagini hanno mostrato tunnel con quelli che la tv ha definito una nuova versione di motoscafi in grado di eludere i radar e lanciare missili da crociera. L’inaugurazione arriva due giorni prima che Donald Trump inizi il suo secondo mandato presidenziale.

The complex is located 500 meters below the earth’s surface, making it impossible to destroy with a bunker-buster

Iran’s Revolutionary Guards unveiled an underground naval missile base at an undisclosed Persian Gulf location on Saturday, footage released by IRGC media and the state TV showed, two days before Trump’s return to the White House. pic.twitter.com/1SFzsodMSo

