Incendi in Brasile: foreste bruciate aumentate del 79% nel 2024

Secondo un report pubblicato oggi dalla piattaforma di monitoraggio MapBiomas, la superficie di vegetazione distrutta dagli incendi in Brasile è aumentata del 79% nel 2024, raggiungendo i 30,8 milioni di ettari: un’estensione superiore a quella dell’Italia. Si tratta della più grande area ad essere ridotta in cenere nel Paese latinoamericano in un anno dal 2019. L’Amazzonia è stata la più colpita con circa 17,9 milioni di ettari devastati, ovvero il 58% del totale, e più dell’intera superficie bruciata nell’intero Paese nel 2023, specifica lo studio. Secondo i dati ufficiali, nel 2024 sono stati registrati più di 140mila incendi, il numero più alto in 17 anni e un aumento del 42% rispetto al 2023.

