Incendi in California: arriva la pioggia, possibile tregua all’orizzonte

Dopo settimane di incendi alimentati da forti venti e siccità, nel Sud della California arriva un weekend di piogge leggere, facendo sperare in una possibile tregua. Le precipitazioni, però rischiano di non essere sufficienti, in quanto la stagione dei venti di Santa Ana proseguirà probabilmente fino a marzo. Nella contea di Los Angeles, lo Hughes Fire è stato domato al 56% dopo avere consumato 4.200 ettari circa, Palisades al 77% (distrutti quasi 9.500 ettari), Eaton al 95% (oltre 5.600 ettari distrutti) mentre il Laguna Fire è contenuto al 70%.

