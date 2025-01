Incendi Liguria, il vento alimenta tre fronti nell’entroterra d’Imperia | FOTO

MeteoWeb

Le alture dell’entroterra di Imperia, in Liguria, sono tornate a bruciare a causa di incendi boschivi alimentati dal forte vento. Tre i fronti di fuoco sui quali sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco nel corso della notte nelle località di Tavole, Villa Viani e Guardiabella. Non risultano persone né abitazioni coinvolte. Diverse le squadre in azione che sono state affiancate dai volontari antincendio. In mattinata sono proseguite le operazioni di bonifica. È stato inoltre richiamato personale di turno libero per garantire il soccorso tecnico urgente. Nessuna casa è stata minacciata perché le fiamme hanno interessato solamente zone impervie. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause degli incendi.

