Incendi Los Angeles, il bilancio delle vittime si aggrava

Si è aggravato il bilancio delle vittime causate dai devastanti incendi che hanno colpito la contea di Los Angeles. L’ufficio del medico legale della contea ha confermato, tramite una nota, il decesso in ospedale di una persona gravemente ferita nell’incendio scoppiato nel quartiere Pacific Palisades lo scorso 7 gennaio, che ha distrutto 6.837 abitazioni e altre strutture. Il bilancio sale quindi a 29 vittime.

Nel frattempo, con l’incendio Palisades ormai domato al 95%, nelle ultime ore è stato consentito ai residenti di rientrare nelle aree precedentemente evacuate per ragioni di sicurezza. Restano ancora in corso le indagini per determinare le cause di quello che Kristin Crowley, capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, ha definito uno degli eventi più distruttivi nella storia della contea.

