Incendi Los Angeles: calano i venti, ma si teme un nuovo periodo critico

Il vento è calato a Los Angeles, quanto basta per dare un po’ di tregua ai vigili del fuoco che stanno ancora combattendo contro le fiamme, ma i meteorologi si aspettano il ritorno di raffiche più potenti all’inizio della prossima settimana. Da lunedì a mercoledì si aprirà “un nuovo periodo critico” per gli incendi, ha avvertito il meteorologo Daniel Swain. E non si attendono piogge per i prossimi sei o sette giorni. Mentre migliaia di pompieri continuano a lavorare 24 ore su 24 per controllare le devastanti fiamme, per il prossimo fine settimana si assiste alla visita di Donald Trump che ha annunciato l’intenzione di visitare Los Angeles dopo il suo insediamento lunedì. A invitarlo a constatare di persona la portata del disastro era stato il governatore democratico della California, Gavin Newsom, che Trump ha accusato di aver mal gestito l’emergenza.

Decine di persone sono ancora disperse e almeno 27 sono morte a causa degli incendi ad Altadena, a nord di Los Angeles, e nell’elegante quartiere di Pacific Palisades, nella parte occidentale della città. Gli incendi hanno distrutto più di 16.000 ettari, un’area grande quasi quanto Washington DC, e costretto alla fuga decine di migliaia di persone. I venti di Santa Ana, che hanno alimentato le fiamme, sono una caratteristica degli autunni e degli inverni californiani. Ma questa volta hanno raggiunto una forza che non si vedeva dal 2011, secondo i meteorologi, con raffiche che hanno raggiunto i 160 chilometri/orari.

